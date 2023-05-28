彰化縣員林鎮東山國小棒球隊感謝各界捐助球具等器材。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林鎮東山國小棒球隊成立20多年來，是各項賽事常勝軍，也誕生多位職棒球員，然這支少棒勁旅沒有好的紅土球場，逾半小球員家境困窘。該校老校友、參山國家風景區管理處長曹忠猷號召救國團台中市南區團委會募集企業贊助，捐贈近20萬元球具等物資給東山國小棒球隊，力挺小學弟一圓棒球夢，翻轉人生！

東山國小棒球隊的小球員看到嶄新的球棒、手套時，大家都開心不已。捐贈活動中，台中熱火體育也將店內手套工坊移師到現場，協助小球員修復已經破損手套，並教導如何保養愛護自己的手套，換線維修、皮繩更換工法一次到位。

六年級的球員表示，手套用了2年多已經破損不堪，但它就像自己的親兄弟，捨不得丟掉，終於有師傅來教他們修補，可以繼續用下去，將來手套壞了，就可以自己修補，非常感謝叔叔阿姨們送來很輕巧耐用的手套，他們一定更卯足全力訓練，在比賽中大展身手。

這一次的贊助不僅協助小球員還從頭到腳將所有設備一次換裝更新，還募集到專業選手所需的膠釘鞋、選手襪、棒壘球褲、球隊衣、球棒、捕手及內外野手套等選手設備，並特別募集到光明頂去霉除臭神器、有機蔬菜、活力有機米、營養補給品等後勤補給物資。

擁有全球6.4億次下載量的日本人氣貼圖「小突兔」人偶，也現身來到員林東山國小為棒球隊員加油打氣，現場特別開放名額提供棒球隊小朋友，可以在8月13日免費參加「小突兔」在台中登場的公益路跑活動，用愛助跑來幫助「惠明」視障者院生。

球隊教練郭長鑫表示，棒球隊的學童一半以上家裡環境普遍不好，屬於中低收入戶或隔代教養家庭，透過棒球來建立一個孩童穩健成熟的心智，勉勵孩子提早立定志向、勇於面對挑戰，灌輸永不放棄的KANO精神，堅定心志成為他們生活的一部分，未來就可能翻轉家庭處境，走出自己的人生道路。

「希望你們堅持自己的選擇，勇敢揮棒走出自己的人生道路！」曹忠猷看到各個因訓練而曬得黝黑的棒球隊小學弟時，對他們充滿期許，他說，東山國小隸屬八卦山轄區，這次與救國團合作回到母校協助棒球隊有更好的裝備，也希望帶動社區棒球運動，強化棒球人才培育。