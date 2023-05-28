BREAKING: the Michael Jordan 1992 Olympic "Dream Team" Game-Used, Photo-Matched, Signed, Inscribed Jersey has sold in our Dream Team Auction.



Final sale price: $3,030,000 🏀🐐 pic.twitter.com/dZY9U2gZDB — Goldin (@GoldinCo) May 25, 2023

名人堂球星「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）最近發了一筆小財，他上周透過拍賣售出1992年美國夢幻籃球隊的紀念品，進帳500萬美元（新台幣1.53億）。其中最有價值的商品是隊友麥可喬丹（Michael Jordan）的簽名球衣，單是這件就賣了300萬美元！

喬丹的9號比賽球衣上面有他親筆寫著「送給卡爾，祝你好運」，那時候馬龍與喬丹尚未在總冠軍賽交手（1997年、1998年兩度爭冠），兩人的關係還沒那麼差。這件球衣確實為馬龍帶來了財運，1992年的馬龍年薪還不滿300萬美元，喬丹325萬美元，畢竟當年的薪水還沒膨脹起來，馬龍在1999年才首度拿到千萬年薪。

另一位好隊友是大鳥柏德（Larry Bird），他留給馬龍的7號簽名比賽球衣也拍賣了36萬美元（新台幣1105萬），簽名球鞋賣了9.1萬美元（新台幣279萬）。這兩件也改寫大鳥球衣和球鞋的最貴紀錄。

Final Sale Price for this Larry Bird Jersey: $360,000 💸



Final Sale Price for these Larry Bird Sneakers: $91,200 💸



All-time records for any Larry Bird Game-Used Jersey & Sneakers 🤯 pic.twitter.com/UyBsZ4pROZ — Goldin (@GoldinCo) May 25, 2023

1992年巴塞隆納奧運是美國籃球的大外宣，當時各國的籃球水準還差得很遠，碰上這群殿堂級的高手都被宰得很慘。「惡漢」巴克利（Charles Barkley）場均18分成為美國隊得分王，馬龍5.3籃板與尤英（Patrick Ewing）並列籃板王。喬丹把隊長頭銜讓給大鳥柏德與魔術強生（Magic Johnson），強生那時候已感染HIV，一度氣得澳洲隊揚言要退賽抵制。