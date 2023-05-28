近期，XBB變異株引發大陸的新一波感染，「二陽」等新冠病毒二次感染的話題也受到關注。大陸專家指出，由XBB引起的疫情會持續一段時間，但是大陸整體疫情防控形勢仍平穩可控。

據央視新聞，中國疾控中心監測資料顯示，大陸新冠疫情在今年2月份較為平穩以後，進入局部零星散發態勢，從今年4月下旬開始，疫情有所上升，5月中旬以後進入了低水平波浪式流行態勢。

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，4月下旬以來，發熱門診就診患者雖增加，但整體就診量仍遠遠低於上一波疫情流行高峰，且患者絕大部分為輕症。她研判，在接下來這段時間，由XBB系列變異株引起的疫情還會持續一段時間，但是全國整個疫情防控形勢還是平穩可控的。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，監測資料顯示，不論是輸入病例還是本土病例，XBB系列變異株占比均較高，這跟全球XBB系列變異株占比基本一致。在本土病例中，XBB系列變異株占比是占5月15日到5月21日採集序列的91.9％。

陳操說，隨著輸入的變異株毒株不斷增加，還有人群的抗體水準不斷衰減，近期感染XBB變異株的病例的數量可能會增加，但它的致病力沒有明顯的變化。

針對公眾們普遍關心的「二陽」症狀，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾說，目前二陽人群主要是18歲到60歲的年輕人和青壯年，總體來說，二陽的症狀比一陽要明顯輕，恢復也更快，一般3至5天的時間。