攻堅畫面曝光！弘仁會大哥開槍誤傷自家小弟 找人頂罪遭識破

新北市新莊警分局27日上午接獲醫院通報，一名項姓男子腿部中彈被丟包在急診，並無生命大礙。警方獲報後隨即組成專案小組偵查，於2小時內逮回8名涉案男子，發現飯姓主嫌教唆陳姓小弟頂罪，警方於28日凌晨1時許成功逮回飯姓主嫌，全案後續將依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

新莊分局於27日上午8時許接獲衛生福利部台北醫院通報，稱1名男子小腿疑槍傷案，經初步了解項姓被害人右小腿中1槍，經開刀取出改造子彈後意識清醒，無生命危險。

警方獲報後共組專案小組積極偵查，報請新北地檢署檢察官核發拘票，案發不到2小時即循線拘提8名涉案男子到案，並起獲作案改造手槍1枝；惟追查發現飯姓主嫌涉嫌教唆小弟22歲陳姓男子頂罪，經警方識破，專案小組於28日凌晨1時許出動霹靂小組警力，在臺北市某商務旅館攻堅將飯姓主嫌逮捕拘提到案。

警方調查發現，糾紛導火線為飯姓主線所屬的弘仁會成為在私人招待所慶生，席間眾人酒後起口角，飯嫌不滿小弟回嘴，便突然持槍朝地面開槍，不慎傷及自家小弟項姓被害人右小腿，案發後，飯姓主嫌竟教唆另名小弟陳男出面頂罪，隨即帶著女友四處逃亡躲藏，案經專案小組蒐集相關事證，掌握飯姓主嫌涉案，循線找出藏匿處所，規劃攻堅行動，順利拘提飯姓主嫌到案，本案共計10人到案，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條等罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

新北警方再次強調「除惡務盡」之執法態度，針對黑道幫派在轄區開槍滋事，絕對以最快速度、最強力道，將涉案不法份子，逮捕到案，進而瓦解幫派組織，以保障市民的安全。