耳鼻喉科醫師張弘表示，最近到診所的確診患者增多，多數都是第一次染疫。（圖／示意圖，記者粘耿豪攝影）

本土第四波新冠疫情延燒，耳鼻喉科醫師張弘表示，最近到診所的確診患者增多，有 80%都是第一次染疫，也有打了四劑或五劑疫苗仍感染的人，「天選之人」難逃這波疫情，他提醒尚未確診人、高風險者和一劑疫苗都沒打的族群，出入公共場域要勤洗手、戴口罩，尤其是高風險者應減少群聚機會。

張弘接受《中視》訪問說，本土新冠第四波疫情爆發，診所幾乎都要排隊，每天都有超過200至300位患者，他觀察到這波疫情每5人就有4個都是首次確診，比例佔高達80%，顯示「天選之人」難逃這一波。

張弘也在個人臉書粉專指出，確診病患中不少人打了四劑、五劑疫苗，卻因個人防疫鬆懈而中鏢。發燒民眾到他的診所看診，當中有1／3的患者告知在家使用快篩結果為陽性，且有高風險因子。

張弘說，高風險者如高齡、患有糖尿病、心血管疾病、癌症、慢性疾病、肥胖、氣喘、新生兒或孕婦等。他提醒高風險、尚未確診的「天選之人」和一劑疫苗都沒打的族群，出入公共場域要勤洗手、必要時戴口罩及減少群聚機會。