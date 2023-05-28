大陸《人民日報》28日報導，據大陸國家市場監督管理總局數據，大陸全國第1季新設外商投資企業1.1萬戶，同比增長7.6％；3月全國新設外商投資企業4818戶，單月同比增長44.0％，企穩向好勢頭明顯。

報導指出，第1季，跨國商務活動加速恢復，新設外商投資企業等指標出現向好勢頭。大陸全國第一、二、三產業新設外商投資企業分別為56戶、841戶、1萬192戶，新設外商投資企業91.9％集中在服務業。住宿餐飲、商務租賃、運輸倉儲、批發零售等行業新設外商投資企業恢復較快，同比分別增長22.0％、13.9％、12.8％、12.4％。

據統計，截至今年3月底，全國登記在冊外商投資企業67.5萬戶。同時，外資來源地保持穩定。報導稱，第1季新設外商投資法人企業（不含分支機搆）中，來自美國、歐盟、日本、韓國的投資依然位居前列，「中國市場始終是全球企業投資的熱土」。

大陸國家市場監督管理總局相關負責人介紹，外商投資企業是推動高品質發展的重要力量。新設外商投資企業的企穩向好，表明外資看好大陸經濟復甦潛力和發展前景。大陸外資准入負面清單不斷縮減，投資便利化程度逐步提升，創造了日益優化的營商環境和更多的投資機遇。