取自李正皓臉書

民進黨在新北市立委第9選區支持無黨籍李正皓參選，引發黨內反彈，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友。李正皓今天貼出當年兩人對話截圖並發長文澄清，強調這是「抹黑、潑髒水，事實就是沒有」，前女友的父親為此還曾帶著前女友來跟他道歉。

李正皓表示，7年前他才剛出道，粉絲專頁可能也只有兩三千讚，對媒體的應對也不夠熟悉，面對第一時間鋪天蓋地的抹黑，他的回應是無力的，「但7年後的現在，我可以更好、更完整的把事情說明清楚」。

他反問，至今指控他偷拍女生的人，有提出一張偷拍的照片、一段偷拍的影片嗎？「沒有，什麼證據都沒有，因為事實就是沒有，所以什麼都沒有」。這就是抹黑的人噁心之處，單憑推理、臆測，就可以向別人潑髒水，但對方就要用十倍於你們的力氣來解釋，還不一定解釋的清楚。

李正皓表示，所謂的偷拍女生一直以來就是抹黑爆料，判決書已經寫得很清楚：原告乃全國性知名政治人物，「言論不實」指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚鉅，判賠勝訴，爆料者賠償5萬元。

他說，其實判決書這段話已經足以證明他清白，但現在最新的質疑是：有人拿當時週刊的對話截圖，「推測」他是透過威脅女方，要求他不准出庭作證來獲得判決勝訴，這是「性平問題」。

李正皓表示，這件事其實7年前他也澄清過，週刊的截圖是去脈絡化、後製過、東拼西湊，時間軸也不對的不完整對話，根本無法以此證明些什麼。

他還原這件事發生的時間點是2016年初，當時與前女友分手後，對方一時氣憤，與她之前在國民黨青年團之間就有嚴重不合的同事合謀，編出一個「國民黨青年領袖私下是偷拍魔人」故事，並向週刊爆料。

但在爆料後，他的前女友傳了一封私訊給他的前同事，內容大意是說，「當時會跟你說李正皓愛上酒店、偷拍女生性愛影片等，是因為我跟他發生了很激烈的口角，所以才一時氣憤跟你說了這些，但其實李正皓並沒有偷拍女生」。

李正皓表示，之後，前女友的父親還牽著她的手來跟他道歉，希望他可以原諒這一切，保護她女兒不要被曝光，「我看著她父親的眼睛，我承諾了」。所以至今他沒有提出這位女生的名字、也放棄控告這位女生的權利，「我答應了她父親，我就會扛到底，這個承諾我到今天還在扛」。

他也貼出兩人對話截圖證明，強調這件事他已經解釋了夠清楚了，「事實上這件事我已經放下了，連當時青年團的同事我也不怪了，以前的我確實在待人處事上氣焰太高，跌這跤，我成長很多」。

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