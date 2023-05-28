黃心穎頂著2012年度香港小姐亞軍光環出道，在事業當紅之際爆出與許志安爆發不倫戀，使她被貼上小三標籤成為眾矢之的，重創形象和演藝事業，在螢光幕前神隱4年。不過與家人感情好的黃心穎，日前則現身二姊黃心妙生日派對，她化淡妝、身穿細肩帶洋裝現身。

黃心穎日前出席二姊黃心妙的郵輪生日派對，身為賓客的她沒有搶壽星鋒頭，頂著淡妝、身穿細肩帶洋裝現身，笑容燦爛，黃心穎雖然少了幾分星味，但她依舊俏麗，看不出已34歲，而黃心穎和黃心妙根本視同個模子刻出來，姊妹長相神複製，雙姝都是美女。

黃心穎(左)化淡妝、身穿細肩帶洋裝為二姊黃心妙（中）慶生。（圖／黃心妙臉書）

黃心穎和許志安2019年爆發不倫戀，還被酸是「最強小三」，一度飛到美國避風頭，儘管她回香港後積極尋求復出，但由於形象兩極，演藝事業始終沒有起色，原本積極經營IG的黃心穎，作風也變得低調，越來越少更新社群媒體，生活相當神秘。

而知名主持人、同時也是黃心穎大姊的黃心美日前出席活動被問到黃心穎近況時，她則低調表示很少見到妹妹，對黃心穎工作和近況都不願回應。