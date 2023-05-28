10 killed in avalanche in Pakistan's Gilgit-Baltistan region https://t.co/qjRkdtrmLj pic.twitter.com/zRRmdzbynW — The Times Of India (@timesofindia) May 27, 2023

巴基斯坦災害管理局今天表示，一個游牧部落在跨越北部山區時遭遇雪崩，造成至少11人喪生。

路透社報導，昨天晚間這起發生在「舒恩特頂隘口」（Shounter Top Pass）的事故，另造成13人受傷。舒恩特頂隘口位於海拔4420公尺處，接連巴國北部吉爾吉特─巴爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）阿斯托爾（Astore）與相鄰的克什米爾（Kashmir）山谷。

災害管理局發布聲明表示，罹難者遺體已經找到，傷者被送往當地一家醫院，包括一名兒童，據指出傷者情況危急。

惡劣氣候影響救援行動，並導致前進偏遠的事故現場難度增高。

游牧民族夏季時會將羊群從印度旁遮普（Punjab）平原移往克什米爾山谷的高地草原，接著再透過舒恩特頂隘口前往毗鄰的吉爾吉特─巴爾蒂斯坦地區。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）發布聲明表示：「由於氣候變遷影響，巴基斯坦此類災害事故愈來愈多。」

巴基斯坦近年來面臨著創紀錄的季風降雨雨量，加上北部山區冰川融化，成為氣候變遷影響下自然災害風險前10高的國家之一。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120528