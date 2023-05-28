遭爆幫im.B詐騙曾國緯警界喬人？ 鄭文燦否認：不實指控 @ChinaTimes ​

im.B吸金案延燒數日，行政院副院長鄭文燦被指曾出席在押主嫌曾國緯公司春酒，甚至遭爆曾國緯曾請鄭「提拔」一名三線二星的好友。對此，鄭文燦28日直呼太誇張，強調他與曾國緯自始至終不認識，既沒往來，沒通話聯絡也未傳訊息，更別說接受警界人事請託，若繼續抹黑、給予不實指控，將採取法律行動。

有報導指出，據專案小組掌握資料，曾國緯與鄭文燦間不僅有聯繫方式，警政署今年初發布高階警政人事異動名單後，曾國緯還請託鄭文燦幫忙「提拔」一名三線二星的好友，顯示兩人之間不像鄭文燦所說的「沒有關係」。

對此，鄭文燦聲明表示，他與曾國緯自始至終不認識，沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託，報導所稱「曾國緯親自邀請鄭文燦出席」、「曾國緯還順勢請託鄭文燦」、「曾國煒傳送一張該警官與生技公司董座的合照給鄭文燦」等情節，僅是無中生有的捏造，都不是事實。

鄭文燦呼籲，媒體報導應善盡查證義務，提出事實，否則只是憑空造謠，如果有心人士繼續利用捏造的情節抹黑，他將委請律師提告，以正視聽。

他稍早陪同蔡英文總統出席台北市木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典時，也直呼此項指控太誇張，沒有所謂推薦朋友這件事。