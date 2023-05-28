屏東一名男子28日凌晨酒駕撞上梅花鹿自摔，人鹿均傷重不治。（圖／警方提供）

屏東一名男子28日凌晨酒駕撞上梅花鹿自摔，人鹿均傷重不治。（圖／警方提供）

5月28日凌晨4時許，一名20歲謝姓機車騎士於墾丁國家公園恆春鎮公園路段往墾丁大街方向直行，疑似撞上梅花鹿後自摔地面，騎士傷勢嚴重，經由救護人員送往南門醫院急救，惟於清晨5時許宣告急救無死亡。

恆春警分局長林明波表示，經南門醫院對騎士施以抽血檢測，酒精反應換算呼氣值為0.57MG/L，有酒駕行為。

初步判斷為騎士未注意車前狀況而釀成事故，提醒用路人應小心駕駛，隨時注意周遭情況，酒後千萬不要上路，以免酒精影響判斷能力而發生事故，另於國家公園內野生動物繁衍成功，請用路人應注意速限及車前狀況。

墾丁國家公園管理處表示，臺灣梅花鹿經由復育，目前在墾丁國家公園野外已有穩定的族群，已在幾個梅花鹿出沒的熱點地區，均有設立警示牌提醒民眾注意，尤其在夜間及清晨更容易出沒，請民眾務必減速慢行，避免發生意外。

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