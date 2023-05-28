紐西蘭國會行動黨（ACT New Zealand）副黨魁Brooke van Velden及國防事務發言人James McDowall應邀5月29日至6月1日訪問台灣，外交部今天表示，兩位國會議員訪台期間將拜會外交部長吳釗燮、國安會等，就兩國共同關切議題深入交換意見。

外交部副發言人蕭光偉今天表示，外交部對訪團將來台表達誠摯歡迎之意。紐西蘭國會於今年3月29日首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」，行動黨黨魁David Seymour議員、副黨魁Brooke van Velden議員及國防事務發言人James McDowall議員均為友誼小組重要成員。

5月16日友誼小組兩位共同主席，國家黨Simon O'Connor議員及勞工黨Ingrid Leary議員代表全體成員簽署聯名函，公開呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及出席「世界衛生大會」（WHA）。

蕭光偉表示，紐西蘭行動黨兩位國會議員這次訪台，以具體行動展現對台灣的支持，我國政府與人民至表感謝。

兩位國會議員此次訪台期間將拜會外交部長吳釗燮，出席政務次長田中光款宴，並將拜會國家安全會議、原住民族委員會、行政院經貿談判辦公室與經濟部國際貿易局等。

他說，台灣及紐西蘭是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，雙方在各領域深化友好關係。今年是「台紐經濟合作協定」簽署10周年，雙邊貿易額突破30億紐元（約為19億美元），台灣已成為紐西蘭第6大貨品出口市場。台灣與紐西蘭將持續在既有堅實基礎上，進一步深化兩國友好關係與雙邊交流。