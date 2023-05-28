永康分局贈送的平安杯墊小物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

「謝謝警察先生盤查，取締勤務還送禮物，怎麼這麼好？」永康分局27日晚間執行取締酒後駕車專案，共取締酒後駕車6件，由於不少民眾被攔下盤查不免緊張，執勤員警除宣導提醒安全外，也適時送上「平安杯墊」，就有遭攔查民眾原本不滿「為什麼攔我？」下一秒卻笑了，還感謝警察盤查。

永康警方統計，昨日取締酒後駕車6件，其中4件移送公共危險罪、2件行政裁罰，分局為了擴散民眾對酒駕的安全認知，還贈送由轄區百谷王公司協助製作的平安杯墊，於盤查時進一步發送，希望讓警方在取締時，也能添加「溫度」，減少盤查的與民對立。

警方指出，昨晚就有一位民眾遭路檢盤查時，原本相當緊張，看到員警一臉嚴肅遞來平安杯墊禮物並提醒注意駕車安全，「感覺好奇妙！」

永康分局交通組組長葉敏旭說，統計今年截至目前發生的A2交通事故共2808件，較去年同期2887件，減少79件，其中酒後駕車肇事交通事故發生44件，較去年同期發生64件，減少20件。此外，取締酒駕執法能量今年取締526件，較去年取締413件，增加113件，顯示分局交通事故防制及酒駕取締執法得宜。

永康分局分局長甘炎民表示，警察常常在干涉、取締之間存在與民眾對立的衝突，此次嘗試於酒駕盤查勤務贈送民眾「平安杯墊」，希望能讓看似對立的盤查，改變為警民全力配合。

由於近期行人安全議題備受關注，他也說，因行人沒有任何安全防護措施，又車輛存在視野死角和反應時間等問題，增加行人在路口的風險，針對路口車輛違規不禮讓行人部分，也同步強力執法中。

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