大陸湖北黃姓幼教老師（花花），先前因在抖音上教孩童唱《小小花園》的影片瘋傳，出眾的外貌加上洗腦歌詞，讓她瞬間爆紅被封為「挖呀挖老師」登上熱搜，雖成名後迎接她的是一連串的惡評，但她仍持續在抖音上傳兒歌教學，而近期她上傳的新歌也讓她再度引起討論。

「挖呀挖老師」靠著兒歌「小小花園」，掀起一波「挖呀挖呀挖」的風潮，抖音號人氣更扶搖直上突破750萬粉絲，儘管人紅是非多，但她依舊盡力做好身為幼兒園教師的職責，持續上傳兒歌教學影片；26日，黃老師更新兒歌影片，唱著兒歌「下雨了」，片中黃老師一邊唱「準備好了，下雨啦！下雨下雨了，下雨下雨了，天空上面淅瀝淅瀝，下雨下雨了」，一邊以非洲鼓與沙鈴等道具打節拍。

然而，值得關注的是，「挖呀挖老師」拍攝的地點為幼兒園教室，且不同於過去素顏出鏡，這次她化著妝容精緻，笑容甜美溫柔的模樣，讓她再度圈粉無數，許多粉絲紛紛留言為她打氣「黃老師加油，你是最美的」、「希望孩子也能跟著老師學音樂」、「我就在這等著，誰在亂黑老師，我就跟他拚了」、「想回幼稚園了，請問哪裡報名」。

挖呀挖老師更新「新歌」。（圖／截圖自音樂老師花開富貴抖音）

事實上，「挖呀挖老師」在面對整容、過度修圖的負面傳言後，曾高EQ回應表示，酸民在網路上傳的照片與手機第三視角直拍，都是刻意在醜化自己，還向所有女性喊話：「不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心，獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」最後，更強調只想把專注力放在音樂作品上，並推廣音樂教育及參與相關公益活動，未來也會堅持自己的初心，不會因為走紅而有所改變。