桃園市桃園區三元街1間公寓1樓今天早上9時許發生火警，消防人員緊急疏散19人。（翻攝照片）

桃園市桃園區三元街1間公寓1樓今天早上9時許發生火警，因是假日，許多人仍在睡夢中，得知火警急忙逃生，現場疏散19人，所幸無人員傷亡。消防人員到場後緊急撲滅火勢，詳細起火原因仍需調查。

消防局指出，9時4分接獲報案三元街1間公寓位於1樓民宅臥室發生火警，消防人員連忙疏散19位民眾。火勢於9時20分控制、32分撲滅。共出動消防人員30名、消防車10輛、救護車3輛。

因是假日期間，9時許發生火警時，住戶多半在睡夢間，得知火警則連忙全家緊急逃生，所幸沒有傷亡。