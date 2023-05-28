大陸2023中關村國際技術交易大會27日下午在北京中關村展示交易中心，舉行開幕式暨全球技術交易生態夥伴大會。大會發布最新報告顯示，大陸科技成果轉化規模呈明顯上升趨勢，報告期內，高校院所轉化合同總金額約為1582億元（人民幣，下同，約合新台幣6872億元），同比增長約25％。

據了解，中關村國際技術交易大會作為中關村論壇的重要組成部分，於2020年首次設立。此次大會，將透過舉辦26場主題活動，構建全球技術交易生態，加強國際交流合作，推介前沿創新產品，打造國家級的科技成果轉化和技術交易平台。

大陸《人民日報》28日報導，大陸科技部科技評估中心主任聶飆在大會現場發布《中國科技成果轉化年度報告2022》，以及大陸首部《科技成果轉化工作指南》。據介紹，《中國科技成果轉化年度報告》已連續出版發布5年，將3600多家高校院所納入統計範圍。

此次報告顯示，以轉讓、許可、作價投資等多種方式轉化的科技成果呈明顯上升趨勢。報告期內，高校院所轉化合同總金額約為1582億元，同比增長約25％。

大陸科技部成果轉化與區域創新司司長周雲帆介紹，近年來大陸技術市場活力持續釋放，技術轉移和成果轉化規模顯著提升。「全國技術合同從2018年的41.2萬項提高到2022年的77.3萬項，成交額從2018年的1.77兆元提高到4.78兆元，分別增長87.6％和170％。企業科技成果轉化主體地位更加突出，貢獻了全國93.7％的技術輸出和82.8％的技術吸納」。

大會現場還發布了《百項新技術新產品榜單》、《百項國際技術交易創新項目榜單》，以及「十大最具影響力新技術新產品」和「十大國際技術創新轉移項目」，對全球科技創新前沿成果進行集中展示。