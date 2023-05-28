【愛傳媒簡秀枝專欄】進入拍賣熱季，赫然發現一幅趙春翔作品《仙靈界》，是近期少見大尺幅作品，同時，少有把神佛入畫。

該作品，凸顯了趙春翔當時的精神狀態，應該是比較1984年前後作品，油盡燈枯之前，他的焦慮與掙扎，最後借助信仰中的神佛，希望在「佛我共修」下，穩定情緒，精進未來。

綜觀趙春翔的藝術軌跡，杭州藝術的學習，不管是潘天壽的傳統書畫，或者巴黎海歸派林風眠、吳大羽、方幹民⋯的革新西畫，引西潤中，中體西用，都是東西大跨度的養成，校友人才輩出，無論東西媒材、創作形式，都能鵠立雞群，引領潮流。

趙春翔於1948年隨政府來台，曾在師大任教，當時以水墨書畫創作為主。1956年獲天主教于斌樞機主教推薦及公費獎學金，遠赴西班牙深造，之後，輾轉從巴黎，去了紐約，前後一待就是32年，直到1989年嚴重的妄想破壞症，帶著畢生畫作，從紐約、經香港，到四川成都，希望回到中國土地上，投靠胞弟。怎耐，病體已重，成都無法久留，又千辛萬苦，經香港，回到台灣，最後與髮妻在苗栗，共度殘生。1991年12月即以81嵗之齡辭世。

趙春翔的藝術轉折，有幾個階段，1958年輾𨍭到紐約，受到美國抽象表現的大潮所鎭懾，在入鄉隨俗下，他捨毛筆書畫，改用油彩，尤其在幾位抽象表現大師的影響下，他以大排刷，畫起抽象油畫，是那種6尺* 6尺的四方大畫布，盡情揮灑，成就了一批氣勢弘偉、筆觸租獷、質感厚重的大油畫。

1963年趙春翔曾應邀為亞克力顏料作實驗，在質地清巧、色彩鮮艶，容易乾燥的幾個優點下，開始改以壓克力顏料，彩繪作品，那個階段，西方幾合、極簡等觀念，悄然進入他的創中。

按著，因為獲點知河南老家飢荒，母親挨餓離世，又擔心大兒子滯留家鄉，求溫飽不易，趙春翔非常自責，尤其對於大時代的顛沛流離，妻離子散，悲痛不已。

當時紐約抽象表現主義，也逐漸褪色，趙春翔曾作了些立體作品，但沒有撐太久。當家鄉的家人遭遇的椎心，對藝術未來的芒然，有好長一段時間，趙春翔只能在壁紙公司兼個差，圖圖溫飽，心情的寞落，可以想見。

有一回，老同鄉路過紐約，為他帶了水墨棉紙作為扮手禮，鄉親的溫暖，讓他像回了魂的遊子，當浪跡天涯無所憑藉的時候，墨香筆親，成為最療癒的工具，喚起了回憶，以及蘊藏在自己內心深處的東方情懷，陰陽五行的深邃浩瀚，他回到熟悉的筆墨世界，回歸易經哲學領域，趙春翔展開中西合壁的實驗之路。

70年代硬邊藝術、拼貼組合，趙春翔大膽嘗試，把宣紙錶在油畫布上，陰陽圖騰入畫，立體維度的操作，現成物的搭配，構築出他豐富的實驗與實踐之旅，許多擲地有聲的大作，都在70年代晚期因應而生，奠定了他華裔紐約客的藝術地位。

當時，也是趙春翔和國際館博機構、策展人關係最密切的時候，在美國東岸多家公立美術館舉辦個展，或參與聯展，也曾以東方陰陽創意，為紐約建築大廳作公共藝術，當時有些西方人迷戀東方哲思收藏了趙春翔的大作品。

80年代，台灣開始大興土木，新建美術館，例如，1983年開館的北美館，於翌（1984）年就為趙春翔舉辦個展，當時在展廳呈現有畫畫水墨影子，又有西方概念圖騰出作品，算是非常當代新潮，愛穿螢光綠襯衫的趙春翔，帶著智慧、成熟與自信，在北美館的講座上，滔滔不絕，連香港藝倡畫廊金董建平也專程飛抵台北旁聽。金董建平是拆船大戶董浩雲的女兒、香港特首董建平的胞妹，政商關係非比尋常，後來，與趙春翔建立很好互動關係，果然在趙春翔生病，關閉紐約畫室，返回亞洲時，就把大半生的作品，全部交給金董建平，讓她全權代理，出版畫冊，爭取在各地美術館的展覽。

趙春翔回到台灣後，回到聚少離多的太太劉雪琴身邊，劉雪琴學醫，在北京是心臟科醫師，來台後在苗栗中學擔任校醫，一直到退休，後來也終老於苗栗。

趙春翔在苗栗，健康時好時壞，作息有親人照顧，正常許多。偶爾也重拾畫筆作畫，但畢竟年歲已大，力不從心，健筆不再，只能畫些小畫，在心緒上，已經不再是深奧大道理，而是反璞歸真，童趣連連。

曾經精研過易經、老子哲學，也長時間念佛書，打坐養心，太極氣功，比較是內在修煉，例如，他有許多作品，是探討宇宙之愛，陰陽五行，在那深不可測的畫面上，讓人靜思內省。

不可否認，趙春翔在80年代後期，嚴重的妄想破壞症，時時感受到被攻擊，非常沒有安全感，引發了他對油盡燈枯的聯想，似乎沒有太多對抗，或者借助外力，作長命百歲的妄想。

至拍拍賣會上出現的《佛我共修》作品，似乎出現在比較早期。根據趙春翔學生郭博州的的推論，把佛像入畫的一批作品，有可能是1980年代中期。他說，趙春翔曾在他們書信往返中提及，有一年他生病時，不知名的病因，耳朵會流出液體來，讓他倍感壓力。

是否那段時間年過70歲的趙春翔，不覺得自己太老，壯志仍未酬，他還是想絕地大反攻，因此，就想到尋求佛祖幫忙，乾脆直接邀請神佛入畫。那樣的作品，曾在1994年國美館舉辦「趙春翔遺作展」時，出現在該展覽及畫冊上。其中有一幅作品，在他簽名春翔NY旁邊，直接寫著「在病中」。另一幅《天神降福》，也是在畫作上，勾勒5個神佛，而且標名84年。

其實，1984年是趙春翔創作上的轉捩點，他在北美館舉辦個展，展覽過後，他有了奇發異想，開始改作品 ，增加幾何圖形，圓方菱形、紅色蠟燭，或以屋漏垠方式，從上往，潑灑顏料造成滴流效果。例如，《滌盡塵俗》、《祭天圖》，都在1984年完成。

比較合理推測，趙春翔在1984年生過病，但以積極的求神拜佛，引佛祖入畫，力求天神降臨，達到佛我共修，因而保住平安。病癒後，他脫胎換骨，積極重生，在藝術創作上，有了大突破。

拍賣公司的作品的介紹中提及，《仙靈界》是趙春翔絕對藝術時期作品，也是他精煉東西方、傳統與現代之後的作品，大畫幅右側的竹林，是趙春翔經常使用的元素，他崇尚女高音的高亢純粹性，也愛竹子修長中空的志節，差惡分明，在病體虛弱時，依舊以挺拔不阿的精神，自我期許。

至於畫境的營造，擁有良好基本功的趙春翔，喜歡以老子所說的「無狀之狀」作好目標，遠則清晰而飄逸之感、近則模糊而深邃。

拍賣導冊上分析，該作品孕含了「小乘論象」，又昇華為「大乘道悟」，穿梭在亦虛亦實之間，消災解厄的僧佛與左右護持畫中坐，竹林搖曳，遊雲馳騁，有如仙靈境界。

趙春翔一生，注重人格修行，在創作極盛期遇病，尋求僧佛引路，心堅意誠，期待「聚所有而空無」，也希驥「空無則包羅萬象」達到「佛我共修」境界。

趙春翔一生不斷地實驗、實踐，努力超越自我，僧佛入畫僅是非常短暫的嘗試，隨著年齡增長，對家鄉的思念，落葉歸根的起心動念下，他把夢想，化作紅燭、幾何圖形，成就了他最後的大潑、大灑、大改畫的自我升級。

讓僧佛入畫，類似「佛我共修」的作品，在趙春翔一生中，少之又少，只出現在1984年生病期間，這回17才的大畫幅出現拍塲，十分難得。

究竟人死，如油盡？如燈枯？還是沒完沒了？賭畫思故人，倍讓人懷念那錦衣夜行，一身螢光綠的絕對藝術家趙春翔。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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