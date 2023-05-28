行政院長陳建仁（中）28日出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮。（黃世麒攝）

行政院長陳建仁（中前）28日出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮，與新北市副市長朱惕之（左二）握手致意。（黃世麒攝）

行政院長陳建仁今（28）日早上前往新北市林口，出席「五股交流道北入及北出匝道改善、國1林口交流道改善工程」動土儀式，正巧碰上新北市長侯友宜南下高雄無緣同台，另外行政院近日核定警勤加給提升，外界好奇是否為出招搶票；對此陳建仁說，警察照顧國人的安全，也應該加倍來照顧警察，而國家建設需要中央地方合作，並非為了誰跟選票。

陳建仁說，多年來，不論是掃黑、打詐、緝毒、肅槍，或者是防疫的工作，警察同仁、消防弟兄姊妹，以及政府的專業人員，總是站在第一線來確保國人的身家安全，28年來都沒有調整警勤加給，因此內政部首先提出增加10％的建議，但警察同仁的辛勞有目共睹，所以特別提高為15％，「警察照顧國人的安全，我們也應該加倍來照顧警察的辛勞」。

他說，另外政府的建設都是需要中央、地方一起來合作，這樣的合作不是為了誰的選票，或者誰的選舉，而是為了國家的長期發展和未來的永續，所以這一次來參加這個活動，自己也希望中央跟地方能夠再繼續密切合作，然後使地方的發展能夠更好，台灣能夠更堅韌，而且更溫暖。

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