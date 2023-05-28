有些人渴望戀愛，希望身邊時刻有人能陪伴自己，聽自己分享生活的大小事，但也有人寧願獨處，也不想被另一半束縛。大陸星座專家「同道大叔」分享，雙子座、水瓶座、射手座的人單身越久越不想脫單，比起每天和另一半黏踢踢，他們更喜歡自由自在的單身生活。

▎雙子座

雙子座剛開始單身時，偶爾還是會羨慕身邊有對象的人，希望也能談一場甜蜜的戀愛，可是當單身一段時間後，就會感受到一個人生活的快樂，不用在愛情裡吃苦，而且單身越久，雙子座越能察覺自己內在有趣的靈魂，一個人就可以玩得很嗨，根本不需要有另一半來束縛自己。

▎水瓶座

水瓶座本來就很享受孤獨，無論戀愛還是單身狀態，內心深處常常渴望獨處，所以單身不算難事，反而還會樂在其中，單身越久越享受；水瓶座也經常當朋友的戀愛顧問，看過各種感情問題，體會到戀愛的麻煩，因此偶爾腦海中冒出想戀愛的想法，他們還會覺得自己是不是瘋了。

▎射手座

射手座只要習慣單身，就會越來越上癮，生活過得瀟灑自在，而且比起沒對象，沒錢更讓他們惶恐，因此除非遇到真的喜歡的對象，否則他們是不會輕易脫單的，畢竟要為另一個人犧牲寶貴的時間，並不是件簡單的事，如果是為了戀愛而戀愛，找一個差不多的人將就度日，還不如一直保持單身。