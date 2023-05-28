賽車教父廖老大遭毒販冒用，越籍移工在台吸收年輕人販毒。

越南籍阮姓男子白天在工廠當移工，晚上兼差販毒，找來維修機車的技師充當小弟，幫忙運送毒品，姚姓、林姓小弟每件可抽取數千元佣金，警方5月16日凌晨在彰化逮捕運毒的小弟，起出500包毒咖啡，其中還印有「賽車教父廖老大」圖樣，員警接著在附近的釣蝦場逮捕主嫌阮男，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

越南籍阮姓主嫌在網路群組貼出販毒訊息。（翻攝畫面）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

26歲阮姓越南籍男子，來台從事工廠作業員，卻在網路群組上貼出「大小量都收，價格絕對甜」，並在台中一帶銷售混有新興毒品的毒咖啡包，還強調「台外幣都收」，吸引其他移工上門。

警方逮捕販毒集團並起出印有「廖老大」圖樣的毒咖啡包。（翻攝畫面）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

阮男因無法親送，轉而利用機車行的學徒，他平時介紹同鄉到機車行修車，拉攏23歲阮姓、林姓男子幫忙運毒，每趟支付數千元佣金，北市警方在網路上鎖定3人身分，南下逮人，起出混有K他命的毒咖啡包，上方還印有「賽車教父廖老大」大頭，以及「邁巴赫」等LOGO，訊後依法送辦。

士林分局在暑假即將到來時，為防止青少年涉毒及嚴防毒品入侵校園，將持續加強網路巡邏勤務，全面掃蕩各式毒品，尤其對利用網路販毒者，全力打擊不法犯行，並向上溯源及向下刨根。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！