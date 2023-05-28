民進黨中央日前宣布，徵召太陽花學運世代的吳崢等人參選立委，引起各界討論，國民黨台北市議員徐巧芯看到名單有政治評論員李正皓後表態支持，並提到李近幾年認為民進黨擋BNT、新竹市前市長林智堅論文有抄襲，如今民進黨主席賴清德支持徵召他，是否代表賴也抱持同樣的態度，「我覺得賴清德可以出來講講看，我們沒聽過他對這事情的看法」。

徐巧芯昨（27）日在網路節目《全民平評理》表示，李正皓在近幾年的許多議題都講得很好，如他認為民進黨確實有阻擋BNT疫苗，也認為林智堅的論文確實有抄襲疑慮，讓主持人平秀琳驚呆，好奇李若有那些想法，現在怎麼會代表民進黨參選，徐則強調有與李在友台同台過，親自聽過李對這些議題表達態度。

「我覺得賴清德可以出來講講看，我們沒聽過他對這事情的看法！」徐巧芯指出，她自己在相關議題上的態度與李正皓一樣，如今賴清德徵召李，是否代表他也抱持同樣的想法，認為衛福部前部長陳時中那群人確實有在擋BNT疫苗，林智堅的論文也確實有抄襲。

徐巧芯說，會提名一個人通常是理念相符，或認同對方過去說過的話，而她舉的例子都是近年才發生的，甚至還是2022九合一選舉中的重大議題，「你提名的人是支持國民黨意見的，那代表國民黨沒打錯啊，你自己都願意提名他們，那我們有什麼錯？」