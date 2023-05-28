繼續面臨贏球或回家命運的「綠衫軍」塞爾提克，28日來到邁阿密進行東區冠軍賽G6，靠著懷特絕殺補籃命中，塞爾提克最後以104比103氣走地主熱火，也把東區冠軍賽扳成3勝3敗平手，接下來搶七大戰將於30日回到波士頓進行，屆時塞爾提克即將挑戰成為史上首支能在季後賽從0比3完成大逆轉球隊。

儘管熱火迎回文森傷癒復出先發上陣，塞爾提克開賽仍靠「雙探花」塔圖、傑倫布朗火力，始終保持領先優勢；次節塔圖接連得分，一度幫助塞爾提克領先到11分，不過熱火重新靠三分球追上，打完上半場，塞爾提克57比53領先，塔圖半場25分。

第三節才打兩分鐘，傑倫布朗就吞第4犯，只能暫時退場休息，但熱火並未追上，反讓塞爾提克在第三節結束前打出9比0，再次擴大領先到13分，可是熱火隨後展開反撲，打到最後7分56秒，熱火靠著吉米巴特勒的補籃命中，反以83比82超前。

不過傑倫布朗接著連拿6分，塔圖也兩罰俱中，塞爾提克打出8比0搶回領先，接著吉米巴特勒開始「甦醒」，不僅投進三分球，更在最後1分31秒兩罰中1，把比數追到只差3分，傑倫布朗最後1分01秒站上罰球線兩罰中1，塞爾提克仍以101比97領先。

吉米巴特勒馬上在最後53秒完成「三分打」，鄧肯羅賓生雖在最後21秒擁有空檔三分出手機會，可惜他沒投進，史馬特最後16.9秒兩罰中1，塞爾提克仍有兩分領先，沒想到吉米巴特勒最後3秒擁有3罰機會，他也3罰俱中，幫助熱火超前1分，暫停過後，塞爾提克把最後一擊交給史馬特三分出手，他雖沒投進，懷特卻在槍響結束前夕補籃命中，塞爾提克贏了！