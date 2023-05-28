現代人重視營養保健，維生素B群是最受歡迎的保健食品之一，多數人考量的原因是綜合營養品，及B群會使人精神好，家醫科醫師陳欣湄表示，民眾應該吃得更正確，例如口內潰瘍應該吃B2、有慢性壓力吃泛酸（即B5）。

陳欣湄在其臉書表示，營養科學初期認為維生素B是獨立的營養素，如同維生素C或D，隨著科學進步，發現維生素B並不只一種，而是由許多具有相關但結構、功能各異的化合物組成的大家庭；因此再將B群成員各自命，例如B1、B2、B3。

她表示，由於大家習慣將這些成員集合起來，統稱為維生素B群，容易忽略此維生素的各個獨特性，因此有人會說B群可以幫助睡眠，有人稱B群可以提振精神。

為讓民眾在補充衛生素B時，更能達到保健的效果，陳欣湄分享B群的「隱藏版功效」。

1. 糖尿病周邊神經炎 ( B1、B6、B12 )

2. 口內潰瘍 (B2)

3. 心血管方面的疾病 (葉酸，即B9 )

4. 慢性壓力 ( 泛酸，即B5 )

5. 非缺鐵性貧血的大球性貧血（葉酸、B12）

她建議，民眾未來購買B群時，可更精確地針對自身所需的B群元素，來進行選購，同時留意該元素的濃度是否足夠。