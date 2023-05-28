高雄男子駕車自撞分島，波及對向計程車，導致計程車乘客受傷送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子駕車自撞分隔島瞬間。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄劉姓男子今日凌晨開著TOYOTA ALTIS載著友人，行經三民區博愛一路、熱河二街口，疑因變換車道不慎，自撞路中央分隔島，因撞擊力大，轎車有如「陀螺」旋轉180度，飛到對向車道，計程車司機反應不及撞上，造成劉男頸部受傷、計程車乘客手部輕微擦傷，警方獲報到場，雙方無酒駕，後續肇事原因待釐清。

28日凌晨2時16分，23歲劉男開著TOYOTA ALTIS載著同歲友人曾姓男子，沿博愛一路南往北直行，當行駛到熱河二街口時，劉男疑變換車道不慎，高速自撞路中央分隔島，而轎車因撞擊力大，旋轉近了180度，而當時對向駕駛計程車的55歲黃姓男子反應不及，撞上劉男車尾。

三民一分局警方獲報到場，當下發現劉男頸部擦傷、計程車乘客33歲許姓男子手部輕微擦傷，所幸送醫後無大礙，另外曾男、黃男則命大未受傷；雙方酒測值為0，詳細肇事原因，仍待後續鑑定釐清。

此外，警方查出劉男未領有駕駛執照，將依違反《道路交通管理處罰條例》開單，處新台幣6000元以上1萬2000元以下罰鍰。