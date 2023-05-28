遭爆幫im.B詐騙曾國緯警界喬人？ 鄭文燦否認：不實指控 @ChinaTimes

im.B吸金案延燒數日，行政院副院長鄭文燦遭指曾出席在主嫌曾國緯公司春酒，鄭文燦今（28）日直呼太誇張，強調他與曾國緯自始至終不認識，若繼續抹黑、給予不實指控，將採取法律行動；行政院長陳建仁今日受訪時也說，鄭文燦一再對外解釋說明，這樣的抹黑是絕非事實，希望特定媒體、特定的人士，不要再持續無中生有、捕風捉影。