經歷了長達十餘年的起伏與沈悶之後，中國大陸核電產業再次邁入暖春。據澎湃新聞報導，「積極安全有序發展核電」政策引導下，2022年大陸國內核電核准速度和數量創2009年以來新高，5個新項目、共10台新機組在國常會上獲批。大陸核電業界對今年的新項目核准開工預期普遍樂觀，去年的核准節奏有望延續。另有多家核電供應鏈企業表示，在手核電訂單已重回歷史高位。

政策明確，訂單回暖

「今年的行業形勢確實比較好，核電契合了雙碳目標、清潔能源和高端裝備製造等國家戰略，再一次迎來春天。」大陸國內三大電氣集團旗下核電子公司的一位高管表示，其負責管理的核島主設備生產基地雖未達到滿負荷生產狀態，但已處於較高的產能利用率水平，「訂單量出現第二輪高峰，僅次於日本福島核事故之前國內核電建設高峰時創下的訂單紀錄。」

2011年日本福島核事故發生後，中國大陸決定抓緊編制核安全規畫，調整完善核電發展中長期規畫，核安全規畫批准前，暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。同時，全面審查在建核電站，切實排查安全隱患，確保絕對安全，實施了多項核安全改進提升行動。

此後8年間，大陸國內核電審批長時間處於低谷：2012年，僅田灣核電二期工程獲得核准。2015年，大陸沿海核電項目重啟，年內8台新機組獲批。但在電力供大於求等背景下，2016-2018年，核電審批再次陷入停滯。直至2019年，核電解凍，發展節奏逐漸拉回到正常軌道。

「核電機組『十三五』期間預計還會以每年6-8台的速度增長。」2015年，時任國家核安全局局長李乾傑曾對外表示。但在這之後的數年裡，實際情況遠低於該數據和業內預期。

一家民營核電設備供應商負責人感慨：「終於看到了陽春。」

實際上，這出於核電設備製造領域的一種普遍心態：在行業休整期，設備市場需求大幅下降，企業面臨項目少、訂單量不穩定、人員流失等現實問題，但大部分企業選擇在困頓中維持核電設計研發和製造能力、繼續推進設備國產化，靠其他常規業務收入來保全虧損的核電業務並不罕見。

核電項目審批提速帶來了直觀的影響。上述負責人透露，目前該公司的核電訂單已經排到了三年後。

上海擁有國內最完整、綜合實力最強的核電產業鏈，涵蓋近200家核能相關企業。上海核能產業的形勢變化，是該領域景氣度變化的一個縮影。

上海市核電辦公室相關負責人表示，隨著大陸國家支持核電發展的政策效應持續釋放，2022年上海核電產業克服疫情影響，總產出首次突破300億元（人民幣，下同）大關，同比增長28.7％；全年新增訂單421億元，較2021年增長14.7％，創歷史新高。「2023年一季度，上海核電產業持續向好的發展態勢不變。從市場訂單看，上海核電產業發展後勁充足，一季度新增訂單達300億元，創單季新高，已超去年全年訂單總額的70％。」

據該人士介紹，除常規核電市場之外，去年以來上海核電企業在四代核電、核聚變、核能多元化綜合利用等新領域的訂單斬獲也顯著增加。

全球重新擁抱核電

核電歸來背後是廣闊的市場。若以每台機組投資200億元計算，開工8-10台核電機組意味著高達2000億的投資規模。

根據機械工業發電設備中心統計，2022年大陸全國發電設備生產完成13564.5萬千瓦（按發電機計，不包含太陽能設備），同比增長0.8％。其中核電機組220萬千瓦，佔1.6％，同比增長57.1％，增速遠超火電、風電和水電。

機械工業發電設備中心分析稱，隨著「雙碳」戰略目標的推進，中國大陸核電項目審批提速，2022年核電機組核准數量達到10台。核電項目開工和設備招標明顯提速。核電設備製造企業新接訂單增加，企業產能得到釋放，經營壓力有所緩解，經營質量效益穩步提升。多數核電設備企業營業收入、淨利潤實現雙增長，核電行業景氣度向好。2022年主要發電企業電源工程完成核電投資677億元，同比增長25.7％，創近10年新高。

該中心對企業在手訂單執行情況的調研發現，2023年大陸全國發電設備預計生產完成約1.46億千瓦，同比增長7.6％，其中核電機組約870萬千瓦。「在政策明確、技術成熟以及雙碳戰略的多重影響下，未來核電建設速度將明顯加快。」

報導稱，目前，中國大陸商運核電機組共54台，總裝機容量5682萬千瓦，僅次於美國、法國，位居全球第三；在建核電機組共24台，總裝機容量約2681萬千瓦，繼續保持全球第一。研發形成了具有自主知識產權的三代壓水堆「華龍一號」、「國和一號」，具有四代特徵的高溫氣冷堆、快堆以及多用途小型堆等核電技術。形成了每年10台／套左右的百萬千瓦級壓水堆主設備製造能力，自主三代核電綜合國產化率達到90％以上，具備同時建造40餘台核電機組的工程施工能力。

重中之重的安全性能方面，日前中國核能行業協會發佈的《中國核能發展報告（2023）》藍皮書數據顯示，2022年，中國大陸有37台機組在世界核電運營者協會的綜合指數達到滿分，佔世界滿分機組的50％。

這一指數反映了核電機組在發電能力、生產效率及安全性能等方面的綜合水平，中國核電機組的滿分比例和綜合指數平均值均高於美國、俄羅斯、法國、韓國等主要核電國家，同時優於全球機組的平均水平。

能源轉型趨勢下核能發展正在重新受到重視。全球來看，由於世界形勢動蕩引發各國重新審視本國能源安全戰略，核能再次成為優先選項之一。結合能源結構綠色低碳轉型目標，美國、法國等傳統核能大國發展核能的決心堅定，歐盟將核能納入《可持續金融分類法案》。東歐、中東和南美洲等30多個國家和地區提出了新的核電建設計畫。

中國大陸國際工程諮詢公司原副總經理黃峰近日在一場論壇上介紹，中國大陸核能行業協會聯合電力規劃設計總院以及行業內外院士、資深專家，結合國內經濟社會發展預期、能源電力低碳發展要求，對中遠期用電需求和電力結構進行了分析。

分析發現，展望2060年，為實現碳中和目標，中國大陸非化石能源發電量比重應達到85％左右，在各類電源裝機達到預期規模，風電、太陽能發電等新能源總裝機達到58.5億千瓦的高發展目標下，全國仍將存在2.8萬億千瓦時左右的非化石發電量缺口。

上述課題基於初步的電力和電量需求平衡分析，未來中國大陸核電需維持一定的建設速度與規模。建議充分利用現有產業能力，每年穩定核准開工8-10台百萬千瓦級核電機組，爭取到2035年核電發電量佔比達到10％左右，達到當前世界平均水平，到2060年進一步提高核電發電量佔比，達到當前發達經濟體平均水平。

《藍皮書》預計，2030年前，中國大陸在運核電裝機規模有望超過美國成為世界第一，在世界核電產業格局中佔據更加重要的地位。綜合多家機構的研究成果，預計到2035年，中國大陸核能發電量在總發電量的佔比將達到10％左右，相比2022年翻倍。