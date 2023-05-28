2024總統大選，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，對上民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲，藍綠白三腳督態勢形成，YouTube網路節目《Bit King比特王出任務》日前深入綠營選區，針對三人進行百人街訪，調查結果為柯獲得最多票。

《Bit King比特王出任務》25日至高雄漢神巨蛋，針對侯友宜、賴清德、柯文哲三人的支持度進行街訪，結果為柯64票、賴21票、侯15票，由於高雄向來被外界視為民進黨鐵票倉，結果竟是柯拿到較多票，引發議論。

該街訪調查中，選擇侯友宜的民眾表示，「做人很成功」、「市政做得還不錯」；選擇柯文哲的民眾認為，「親民、務實、替年輕族群著想」、「做事果斷，處理事情爽快」、「比較敢說話」、選擇賴清德的民眾則認為「形象比較好」、「有國際觀」。

這部影片上傳至今已有逾72萬人次觀看，許多深綠選區的網友也紛紛回應「我是高雄人，我的一票堅定要投給阿北柯文哲」、「我是臺南人，我投柯文哲，已經給綠兩次機會了，只有失望再失望」、「我52歲，生長於深綠家庭，今唯一支持柯文哲」、「以前全家族都投綠，這次我們堅決投柯」。