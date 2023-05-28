串聯新北市和桃園地區的五股交流道每年進出車流高達4900萬輛，是全國交流道第4高，林口交流道每年6000萬輛更是全國最高，每天尖峰時間龐大車流嚴重回堵，民眾苦不堪言。「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」今（28）日辦理動土祈福典禮，預計分別於2027年4月和2月完工，完工後每天30萬輛車次受惠。

行政院長陳建仁（左二）28日出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮，回應時事議題。（黃世麒攝）

行政院長陳建仁致詞時表示，行政院很重視新北、桃園地區的軌道及公路計畫，期許高公局施工團隊如期如質完成兩項工程。

高公局表示，五股交流道原即負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道，台64、65線相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城車輛，每年進出車流高達4900萬輛，是全國交流道第4高。而五股交流道周邊因平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道，另將拓寬改善國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道，工程費約33.36億元，工期約4年，預計2027年4月完工。

而林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅已大幅成長至6000萬輛，是全國交流道最高，國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。本工程增設林口A交流道南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。

高公局表示，兩交流道改善工程完工通車後，可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，促進林口及五股地區都會型態的蓬勃發展。