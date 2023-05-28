昨（27）日歡慶100歲生日的美國外交教父、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，不認為中國大陸冀望稱霸全世界，但北京可能期待成為亞洲的主導力量，他說預期日本將在3至7年間發展大規模毀滅性武器因應。

美國外交教父、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）27日歡慶100歲生日。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）26日刊出「美國企業研究所」（AEI）研究員兼新聞專欄作家瓦拉德拉臣（Tunku Varadarajan）對季辛吉的訪談，當被問及如何評估中國的野心時，季辛吉表示，不認為北京希望「將中國文化散播世界」，「他們尋求『安全』，不是統治世界，但他們確實期待成為亞洲的主導力量。」

季辛吉接著自問，印度和日本會接受嗎？他稱理想的情況是，一個強大的中國自然發生，他預期日本將會開發自己的大規模毀滅性武器因應，預計3、5、7年間就會發生。

他在訪談中強調，並非敦促這種情形發生，而是試著提供分析。

季辛吉也在訪談中解釋，為何他如今支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）？他說，就避免俄羅斯攻打歐洲盟友方面，烏克蘭戰爭已經勝利，「非常不可能再度發生。」

他認為提議讓烏克蘭加入北約是巨大錯誤，導致戰爭發生，但這場戰爭的規模及本質是充滿俄羅斯特色的，西方對抗是完全正確的。

他希望俄烏戰爭結束的條件包括俄羅斯歸還佔領的所有烏克蘭領土，但不包含克里米亞半島，「對俄羅斯來說，塞凡堡（Sevastopol）在歷史上一直都不屬於烏克蘭，失去塞凡堡將代表衰落，將讓俄羅斯的團結陷入危險。我認為在烏克蘭之後，全世界都不會希望這種情況發生。」