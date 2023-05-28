大S和汪小菲前年底離婚結束10年婚姻，去年大S閃電再婚具俊曄，和前夫因為家務事鬧翻，近日大S工作室才澄清關於她限制探視次數的傳聞是子虛烏有。昨（27日）微博網友疑似挖到大S離婚前使用私人帳號便與具俊曄有曖昧互動，並統整出具俊曄手上刺青與時間點，表示大S也是「婚內出軌」，意外引發討論。

去年3月大S宣布梅開二度與20年前的韓國男友具俊曄結婚，具俊曄表示，聽聞大S要離婚的消息便打電話關心對方，因對方電話號碼沒換，兩人才能再續前緣，此事一出，獲得外界祝福。豈料，近日微博上卻傳出早在2021年7、8月大S曾用私人帳號到具俊曄的IG留言愛心，懷疑兩人早已有進一步的接觸。

大S被挖在宣布離婚辦好手續前到具俊曄IG留言。（圖／翻攝自麻辣婊哥微博）

此外，網友還挖出具俊曄分別在2021年8月21日和24日，分別在左、右手紋上了雞和龍的紋身，而剛好具俊曄與大S分別屬雞與龍，紋龍時候具俊曄還表示「2號紋身，餘生不能放棄！」讓網友認為這就是兩人就已經情定彼此的證據。

不過許多網友對於該爆料並不買帳，認為紋身成大S出軌的證據太牽強，紛紛表示「憑幾張照片就寫小作文？」、「有沒有像汪總那樣親親抱抱的實錘照片啊？也不用親親抱抱，一起出現的照片就好，問題是沒有就再亂造謠！」、「我還以為紋什麼呢...一條龍也能聯繫上，那徐熙媛可以去當黑幫老大了」、「紋龍紋鳳的人還少嗎？」、「汪不是也出軌了嗎？」。