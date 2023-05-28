民進黨提名下屆總統參選人、副總統賴清德27日拜託大家讓陽明交大特聘教授林志潔當選新竹市立委，等同宣布民進黨確定徵召林志潔參選竹市區域立委，而最早宣布參選的前市議員李妍慧今早則是在臉書發文向支持者說抱歉，指辜負了大家的期待，肯定林志潔適合代表新竹市民進黨出征！

李妍慧早在去年就宣布不再連任可輕鬆高票當選的新竹市北區市議員，並要投入下屆立委選舉，全力爭取民進黨中央提名，同時間更是用盡全力輔選接班的前市長室祕書楊玲宜，而楊玲宜也不負眾望，以北區第3高票當選，讓楊成功接棒，李妍慧之後即全心投入立委選舉的布局工作。

不過近期陸續有對李妍慧不利的謠傳，先是有家族因素，後更有媒體指其已表態「不選」，上周更有民進黨總召柯建銘已親自徵詢陽明交大特聘教授林志潔代表參選的意願，地方已盛傳李下林上，就待黨中央宣布。

而副總統賴清德昨天就當場向選民拜託支持林志潔，並與柯建銘先後背定、感謝李妍慧的辛苦，柯並指李有其它的生涯規畫，李妍慧強調自己是團隊的一份子，永遠會跟大家在一起地方。

而其實李妍慧從未說過「不選」，但卻被部分媒體直接「宣判」，她只有多次表示完全尊重且接受黨中央安排，不論黨中央有何決定，她都全力配合與輔選，展現以黨為優先的氣度。

昨天李妍慧擔任「新竹市信賴台灣之友會」的主持人，全場嘶聲向選民請託，她同時也是新竹市信賴台灣之友會的祕書長，未來任務更加重大，只是看在李妍慧的支持者眼中是相當的不捨。

這兩天不僅有大批支持者湧入其臉書留言加油，也有人說不懂為何有這樣的安排？昨天在信賴之友會現場的會後，也有許多人上前向李致意，李則是微笑回謝，未再多說什麼。

李妍慧今天上午在臉書發文抒發心情，算是正式回應支持者，除了向大家說抱歉，並希望大家支持林志潔重新拿回竹市這席區域立委。

李妍慧指出，政治是修羅場，充滿磨難跟考驗。求名利做網紅更快；求得權力是向老百姓借的，有限且相對。政治場域槍林彈雨滿布，明槍暗箭難防，若不是為了實現理想，爭取做事的機會，大可不必選擇這條CP值低，充滿風險，還要承受無限抹黑批評甚至遭到人格毀滅的路。

她說，「持續收到很多朋友的關心跟鼓勵，讓我很感動，非常謝謝大家的溫暖慰問，你們一路以來扶持妍慧在政治這條路上成長，是我心靈上最大的靠山。我更要對一路以來支持我的眾多朋友表達歉意，很抱歉，辜負了各位朋友們的期待，真的非常抱歉。」

不管如何，憂心台灣的前途，想奉獻我的熱誠跟能力的初衷，我不會改變，不管什麼位置跟角色，我會續續跟大家一起打拚，不會離開。

李妍慧並指出，昨天晚上跟林志潔見面，給我的印象是人如其名，清新堅定，是1位極優秀的立委人選，謝謝她的加入，肯定林非常適合代表新竹市民進黨出征，替我們贏回這重要的1席。