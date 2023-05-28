花蓮縣政府近年積極培育原住民族語保母，替幼兒建構最自然且有效的學習母語環境，讓族語的種子從家庭生根萌芽。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近年積極培育原住民族語保母，替幼兒建構最自然且有效的學習母語環境，讓族語的種子從家庭生根萌芽。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

原住民族語言持續流失，花蓮縣政府基於幼兒時期是學習語言的黃金時段，積極培育族語保母，迄今已核定63人，今年將再加入41名生力軍，讓族語的種子從家庭生根萌芽，使部落珍貴資產永遠流傳。

縣長徐榛蔚表示，幼兒時期是學習語言的黃金時段，族語保母是開啟嬰幼兒學習語言之鑰，透過培育兒童從聽力開始學習，慢慢的進階到說、讀、寫，最後再到日常的口說、對談，讓族語深深的烙印在生活之中。

縣府原住民行政處近年除積極推動部落族人報考族語保母，增加其專業能力，並開辦課程持續精進保母的專業知能與族語傳承能力。

原民處表示，今明兩天將辦理輔導培訓課程，參訓對象為41位本年度遴選族語保母口測成績合格的新任保母，及現有核定63位現任族語保母。因現任保母已具實際參與族語托育經驗，於是安排6小時課程，強化其族語托育的專業知能；新任族語保母則藉12小時課程學習，提升照護嬰幼兒及打造族語環境的能力。

分別布農族及太魯閣族的新任保母王秋蘭及徐伶俐，5月份均成為新手阿嬤，兩人為讓孫子（女）學會母語，積極參與遴選保母的計畫，順利通過口說測驗，期望透過自己帶領家人用族語交流，替家中幼苗建構最自然且有效的學習環境。

原民處藝術文化科長徐采瑤表示，縣府推動族語傳承文化多年，希望家中有0歲至5歲且未就讀幼兒園的原住民幼兒且尚未取得族語保母資格的族人，未來能踴躍參與族語保母遴選並取得族語保母資格，共同推廣族語學習，讓部落文化代代相傳、生生不息。