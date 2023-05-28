李聖傑2場雲頂演唱會圓滿結束。（華納音樂提供）

李聖傑在馬來西亞雲頂舉辦的「一人一首李聖傑」世界巡迴演唱會27日落幕，出道24年首辦海外巡演，內心感動不可言喻；慶功受訪，他提及唱到〈擦肩而過〉時腦中閃過許多畫面，是否曾有擦肩而過的感情經驗，因此特別感慨？李聖傑直言「當然有」，現階段單身的他正面看待往日回憶：「都過去了吧，我好多擦肩而過，是為了遇到下一個對的人。」

李聖傑唱紅〈痴心絕對〉、〈手放開〉等多首經典歌，演繹情歌深情款款，很難相信50歲外表保養得宜的他仍單身？李聖傑幽默說：「可以連唱2場就知道（體力）很好。」期盼對的人出現，希望今年有「好的緣份」來敲門，還稱下一場演唱會的隱藏歌單已選好，就是孫燕姿的〈遇見〉。提到大馬歌迷在演唱會上互動特別熱絡，他表示從沒想過來到這裡開唱，觀眾反應會這麼熱烈，「他們（大馬歌迷）是很樂天的民族，聽得懂悲傷情歌但臉上依舊是快樂的表情，跟台灣歌迷的情緒不同」。可惜爸媽因為雲頂位於海拔1800多公尺高山上，擔心影響身體無法到場支持。

演出結束後他最想好好放鬆、大吃一頓，「為了演唱會，澱粉、油炸都不敢吃，封口一個月，瘦了差不多5公斤」，尤其前晚第2場，唱到一半突然發覺自己開唱前吃太少，差點導致氣不太足夠，「後來唱快歌力量才又回來」。勉勵自己至少要唱到60歲，「讓我再拚10年，10年內要把聲音狀態維持好」。他接下來將赴新加坡、美國等地舉辦演唱會，規劃明年唱返台北小巨蛋，希望將經典歌〈痴心絕對〉的第1萬次公開演唱，留給小巨蛋。