52歲香港性感女神鍾麗緹2016年嫁給小她12歲的大陸男星張倫碩，夫妻一直因年紀差距屢爆婚變，鍾麗緹日前更特別發文為老公喊冤，強調夫妻感情沒問題，而日前適逢小倆口情定8周年紀念日，張倫碩偷偷布置房間，還準備老婆一直很想要的牛仔褲，接連驚喜讓鍾麗緹感動爆哭。

鍾麗緹、張倫碩2015年合作真人秀《如果愛》擦出愛火，兩人隔年結婚，這段相差12歲姊弟戀相處甜蜜，細心的張倫碩牢記兩人交往8周年紀念日，浪漫以鮮花、愛心氣球、燈條布置房間，還準備老婆一直很想要的牛仔褲作為禮物，讓鍾麗緹又驚又喜，甚至流下感動的淚水。

鍾麗緹事後幸福發文：「愛不止是紀念日，更是晝夜朝夕，平淡的生活裡也藏著許多小驚喜，謝謝老公的驚喜～愛你」，字裡行間藏不住幸福與甜蜜。

其實，鍾麗緹日前才因在直播爆哭而被傳婚姻亮紅燈，儘管張倫碩強調兩人感情沒有問題，但風波仍無法平息，對此，鍾麗緹還特別發文駁斥：「我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？作为公眾人物，很多事被放大很正常，但別造謠，別亂說，別瞎猜」，張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。