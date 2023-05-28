徐懷鈺（Yuki）參加陸綜《乘風2023》（簡稱浪姐4）由於首次公演，因練習不足翻車遭到網友砲轟，對此經紀人也發出長文表示會努力檢討，在最新一集節目中播出徐懷鈺第二次表演，而這次出色的表現成功讓她洗刷上次的負評，讓許多網友看了紛紛留言稱讚她「眼裡有光」。

徐懷鈺二公與大陸女星張嘉倪、趙麗娜搭檔表演《開往早晨的午夜》，片中可見帥氣白襯衫搭配黑色背心，扎著俐落馬尾的徐懷鈺，開口清亮的唱腔瞬間吸引注意，接著原坐在高台的她，透過吊鋼絲邊跳舞邊往下降，而她獨唱的部分更是驚艷，有別於一公眼神時常往旁邊瞄且不自信的模樣，差別相當大。

然而，這次公演雖徐懷鈺這組仍是最後一名，但節目播出後，網友多數仍給予正面評價「徐懷鈺唱的真棒，眼神裡也充滿了自信，感覺狀態整個已經找回來了，繼續加油」、「徐懷鈺表現的越來越好，音色很美」、「徐懷鈺的歌聲太美了，然後自信也回來了，漸入佳境」、「Yuki的聲音辨識度真的很好，很開心人生有參與到她從出道到現在的過程→挫折，及蛻變，好好享受舞台帶給Yuki的成長與自信！」。

事實上，徐懷鈺上次表演因缺乏練習而翻車，讓她遭網友痛批「有失唱跳歌手的水準」，事後經紀人表示將會檢討，徐懷鈺則是在幾天後發文曬出粉絲的應援小卡寫下：「謝謝大家的祝福與關心，我很好，有你們我會更好」，她感動向粉絲喊話：「不管你是在哪裡的小怪獸，我都可以感受到你們的心意」。