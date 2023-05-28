王少偉、林可彤、王以路、陳婉婷及范宸菲日前上衛視中文台《一袋女王》，分享到底什麼人讓他們情緒瞬間大變。王少偉說之前拍戲有個女助理，一連串的天兵行為令他十分傻眼，最後更踩到他底線，只好跟這位助理說拜拜。

王少偉自認算脾氣好，沒想到助理卻能夠惹怒他。他表示因為之前合作的公司是後製公司，拍戲時公司派負責剪接的實習生當他助理，他想說助理一開始不熟悉演藝圈是正常的，沒想到卻越來越狀況外，還達到心不在焉的最高境界。

王少偉舉例有次拍戲時助理時時盯著他，他想說跟她要個水來喝，但助理不理他，直到王少偉走近在她面前揮手說嗨，她才嚇到回神，王才知道助理當時盯的是在他身後的女主角，後來才確認，助理格外喜愛女主角，只要劇組放飯時，助理每次隨便拿一個便當就往他桌上丟，再轉身跟女主角仔細介紹便當菜色，還問她要吃什麼幫她拿。

還有一次下大雨，王少偉一下車就躲到屋簷下，還要助理別忙著拿雨傘，但她繼續打開傘說要去幫女主角撐傘，讓王少偉傻眼心想她到底是誰的助理。後來女主角私訊王少偉，表示覺得他助理看她的眼神怪怪的，並坦承有一點不舒服，王少偉才了解助理的這些舉動影響到其他藝人。

但壓垮王少偉最後一根稻草，是有天助理興奮找他，竟要請他幫她跟女主角合照。王少偉解釋通常相關工作人員都會避免找藝人合照，以免影響對方工作，頂多殺青酒時再拍，助理此舉完全踩到王少偉底線，最後委婉跟公司高層說：「這檔戲我可以自己來就好嗎？」跟這位助理說再見。該集5月30日（二）晚上11點衛視中文台播出。