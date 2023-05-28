參選2024總統大選的新北市長侯友宜昨嗆副總統賴清德，趕快查台南光電弊案、88槍擊案，「做了多年行政院長跟副總統，你有出來講一句話嗎？」，民進黨今天反批侯的愛將和市府一堆涉貪官員，要侯友宜「不要切割、直接面對」。

侯友宜昨天以台南光電弊案、88槍擊案，批評賴清德對黑金視而不見，「這樣的台灣，治安會好嗎？」民進黨前中執委郭再欽涉入爐渣、88槍案等台南多起弊案，國民黨台北市議員徐巧芯繼曝光賴清德和郭再欽同桌吃飯後，昨天再指綠委林宜瑾弟弟林昱仲曾在環保局任職專門處理廠商埋爐渣，林宜瑾宴請賴清德和郭再欽「是不是很多事情就連起來了」。

針對侯友宜、徐巧芯持續用88槍擊等案攻擊賴清德，民進黨發言人卓冠廷今日痛批，侯友宜及徐巧芯一再編造故事，根本就是胡言亂語瞎扯！

卓冠廷表示，日前88槍擊案的主使者王文宗，已受到檢調起訴，「王文宗就是國民黨的大樁腳，徐巧芯怎麼不說？」徐巧芯的行為，根本就是睜眼說瞎話，竹篙湊菜刀，刻意模糊焦點。

他說，88槍案主使者王文宗是國民黨的大椿腳，不僅擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過馬英九後援會會長，也曾是朱立倫競選總統時的主任委員，為了國民黨無役不與。

卓冠廷說，侯友宜和徐巧芯聯手不斷惡意操作88槍擊案，但卻刻意迴避主謀王文宗是國民黨大樁腳的事實，「本黨對惡意的政治炒作予以強力譴責！」

他也批評，新北市治安在侯友宜主政下，不僅連續數日發生槍擊案，今年1至4月新北市刑案發生總數為1萬0638件，更為全國縣市發生案件數最多，跟新北市自己比，也比去年同期2022年1到4月增長11.34％，「新北治安讓人民很不安，侯友宜竟然完全不敢面對也不道歉」。

卓冠廷強調，侯友宜、徐巧芯將88光電案及陳愷凌等毫不相關人士惡意誣指賴清德，毫無事實根據，根本就是胡說八道，他請徐巧芯自重，並應為抹黑造謠言論道歉。也請侯友宜、徐巧芯不要雙標，直接面對王文宗，不要持續藉由攻擊賴清德轉移焦點，更不要為護航侯友宜，對賴清德造謠抹黑，進行政治鬥爭，試圖轉移各界對侯友宜愛將區長李浩榕涉貪重大爭議。