潮流巨星周湯豪將於6月3日在高雄巨蛋接力開唱，高市府觀光局特別彙整周邊美景及美食資訊，邀請歌迷一起嗨翻高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

新好男孩、西城男孩、五月天、張惠妹、BLACKPINK等國內外歌手、天團今年相繼到高雄開唱，帶來龐大觀光商機，潮流巨星周湯豪也將於6月3日在高雄巨蛋接力開唱，高市府觀光局特別彙整周邊美景及美食資訊，邀請歌迷一起嗨翻高雄。

觀光局指出，今年1月至5月中旬國內外知名藝人共在高雄舉辦27場演唱會，吸引約58萬人次，觀光效益達11億6000萬元，帶動高雄市旅宿業住房率平均逾7成，其中BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會期間，市區住房率更近9成，甚至滿房。

潮流巨星周湯豪將於6月3日在高雄巨蛋接力開唱，高市府觀光局特別彙整周邊美景及美食資訊，邀請歌迷一起嗨翻高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

觀光局長高閔琳說，周湯豪演唱會地點位於左營，推薦歌迷走訪「蓮池潭」、「見城之道」、「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」等景點；住宿則推薦體驗眷村特色民宿，另造訪米其林指南推薦的店家品嚐美食，像是「弄盞欣悅」、「海光俱樂部中餐廳」、「古家海鮮」、「正宗鴨肉飯」、「弘記肉燥飯舖」等，提醒歌迷務必多預留時間，好好享受高雄的美景與美食。

潮流巨星周湯豪將於6月3日在高雄巨蛋接力開唱，高市府觀光局特別彙整周邊美景及美食資訊，邀請歌迷一起嗨翻高雄。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

另外，「高雄日嚐366」精選美食名單內的眷村美食「菜市仔嬤左營汾陽餛飩」、「豫湘美食」等店家也有各式好味等著大家一一品嚐。而觀光局規畫的「微醺地圖」，包括「羣島景觀餐酒」、「Jiu Gan倘賣無」、「Roof Ocean海洋．屋頂餐酒館」等左營區特色餐酒館，也非常適合歌迷們在演唱會後與三五好友一起續攤嗨翻高雄。

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