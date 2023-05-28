一名男網友表示，日前帶青春期的孩子入住嘉義某知名飯店，豈料才走出電梯，就聽到「嗯嗯啊啊」的呻吟聲，聲音大到整個走廊都聽得見，讓他超級尷尬，向孩子解釋是「其他住客在按摩」，進到房間後發現一次性備品中有耳塞，突然了解耳塞的用意，怒批飯店鴕鳥心態，無心解決隔音差問題，提醒網友「不想讓親子旅行整晚尷尬，就避開這間」，但貼文上線後，網友反認為他的孩子已青春期，應藉機教育正確性觀念。

原PO昨（27）日匿名於臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私》指出，近日帶青春期的孩子到嘉義玩、入住網紅飯店，才走出樓層電梯就聽到「嗯嗯啊啊」的呻吟聲，隔音差到響徹整個走廊，他既疑惑又尷尬，趕緊跟孩子解釋，「可能是其他住客在按摩或拍背」。

原PO表示，進到房間後，看到飯店提供的一次性備品中有耳塞，立刻了解用意，「給你一副耳塞，讓你當鴕鳥待在自己房間啊！」他說這間飯店住超過20次，隔音確實很差，但之前都沒有帶孩子去，也就沒有反應。

原PO說，這回入住看到飯店提供耳塞，代表業者知道隔音不佳，「沒想到解決方式是如此，可惜了。」事後他在訂房網發表評論，提醒網友，若是家庭、親子旅行不要住該飯店，但他的評論石沉大海，想再次留言竟被封鎖，令他感嘆「看來又是一個只接受好評的網站，不想讓親子旅行整晚尷尬，就避開這間」。

貼文激起網友討論，「看完想去了」、「這樣算踩雷？」、「住20多次現在才遇到隔壁在開趴？你也真幸運」、「你沒想過這就是它會紅的原因嗎？你越講人家越想去住」、「住了20幾次才來抱怨？」

另也有人提隔音是建築物結構問題，加上原PO的孩子已是青春期，應藉機教育正確的性觀念，「隔音屬於建築物隔間結構問題，除非打掉重練，或是先停業重新整修才能解決，有給耳塞已經是很多飯店的做法，既然小孩已是青春期，不應該對小孩逃避性教育的觀念，這時期必須要讓小孩對性知識有所認識才行吧」、「飯店隔音不好，掩耳盜鈴、鴕鳥心態真的是不好，但我更想討論的是，都已經是青春期的孩子，還不能討論性教育嗎？我覺得這才是讓我認為更不可置信的事情」。

《中時新聞網》求證飯店，業者表示，耳塞已是許多飯店基本的備品之一，提供時間已長達2至3年，考量每個旅客的敏感度不一，如同住的人會打呼等，怕互相干擾睡眠才會給予耳塞，以貼心旅客為出發點，並非隔音差等其他因素。