良好的睡眠品質對身心健康十分重要，除了養成固定時間就寢的習慣，睡前吃什麼也必須講究。根據《每日郵報》報導，一般而言，晚餐最好不要晚於睡前2小時，避免引起消化不良，體溫和血糖升高而影響睡眠。如果真的嘴饞或肚子餓，除了奶製品是常見選項之外，還有6種食物也可以考慮。

█ 櫻桃

已經有一些研究指出，吃櫻桃有助刺激人體分泌褪黑激素，能提升睡眠品質、幫助穩定睡眠周期，又以酸櫻桃（tart cherry）的效果最佳。

█ 低糖麥片

攝取複雜碳水化合物，像是全穀類，可以增加血管中的色胺酸（tryptophan）含量，讓我們更有睡意，因此麥片是個快速方便的選擇，但購買時須留意含糖量。

香蕉營養價值高，搭配牛奶或豆漿是很好的助眠食物。（圖／Shutterstock）

█ 香蕉

香蕉含有鎂、鉀和色胺酸，是很好的助眠食物，唯獨糖分不少，食用上可以和牛奶、豆漿搭在一起，增加飽足感。

█ 杏仁

杏仁裡的鈣、鎂含量豐富，能幫助肌肉放鬆，更快進入睡眠。

█ 其他富含鎂的食物

鎂是我們人體必要的礦物質，能輔助神經傳導物質、荷爾蒙的生產與平衡，並幫助維持血糖和褪黑激素平穩。除了杏仁之外，富含鎂的食物還有南瓜子、菠菜和黑巧克力，同時黑巧克力也是很好的抗氧化劑。

█ 富含Omega-3的食物

已有一些證據顯示，含有Omega-3脂肪酸的食物能促進睡眠品質，像是油性魚類（鮭魚、鱒魚、鯖魚和沙丁魚等）以及核桃、奇亞籽和亞麻籽，而核桃裡也有褪黑激素。

下次晚上睡不著時，不妨參考這份清單，不過專家也提醒，助眠食物不是藥物，不可能有立竿見影的效果，最好在就寢前1、2小時完食，避免過飽反而影響睡眠。