彰化市秀傳醫院前瞻傷口醫學部副院長李宗勳說，傷口保持乾淨是傷口照護首要工作。（孫英哲攝）

彰化一名輕熟女日前到台中市好市多賣場選購露營用品，她在試用時手指遭魔鬼氈摩擦，立即紅腫並感到疼痛，但她不以為意，傷口也未照護，一周後手指腫脹，嚇得她趕緊就醫。醫師提醒，傷口不論大小，都應先清潔，並保持乾淨，傷口未照護好有可能引發壞死性筋膜炎，危及生命。

「嚇死我了，才被魔鬼氈輕輕摩擦了一下，沒想到這麼嚴重！」該名輕熟女說，當手指劃過魔鬼氈時，感覺有些燒灼感，雖然有些疼痛，但傷口沒有明顯破皮，因此也不以為意，沒特別塗藥或就醫，直到發現受傷的3根手指越腫越大，才嚇得趕緊求診，醫師對她說若再晚些求診，恐釀蜂窩性組織炎。

彰化市秀傳醫院前瞻傷口醫學部副院長李宗勳指出，魔鬼氈瞬間摩擦碰觸到皮膚，的確是有可能造成皮膚的傷害，皮膚有很多的表皮菌，這些表皮菌有可能因此附著在傷口，時間一久，就會形成感染。

他表示，在傷口照護上，一定要記得保持乾淨，可先用清水來清潔傷口的附著物，以燒燙傷的五步驟沖、脫、泡、蓋、送為例，其實首個動作就是先用清水沖洗，只要水質是乾淨的，使用在傷口的護理上是很安全的。

民眾可能會認為清水裡有很多細菌，但李宗勳說，據臨床研究，細菌要對人體造成感染，必須要達到一定的數量，約是10的5到8次方，這樣的細菌數量才會造成感染，低於上述數量的細菌則是可能會造成汙染，這樣程度的汙染用清水來沖洗移除就可以了。

他舉痔瘡患者為例，許多患者在手術過後，醫師都會衛教可以使用溫水坐浴，建議患者將臀部浸泡在溫水中，以緩解不適和疼痛，而溫水就是水，用清水清洗傷口其實是安全的。

遭魔鬼氈劃過手部造成傷口，初期就是附著性的汙染，之後就可能再造成感染，而感染的狀況則可分為輕、中、重，輕的階段就有可能以蜂窩性組織炎的症狀來呈現，如果再擴出去，就可能造成大範圍的膿瘍，甚至是深層傷害的壞死性筋膜炎，造成生命的危險。

李宗勳指出，傷口在初期階段一定要保持乾淨，不要讓一些汙垢、汗水及髒東西附著在傷口皮膚表面，台灣因淨水廠對水質淨化得宜，是可以使用清水清潔傷口的，只要能做好傷口清潔護理的動作，後續照護就沒有什麼問題。