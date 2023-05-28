縣長鍾東錦等人到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為推廣藺草編織傳統技藝，了解節約減碳對環境的重要性，苗栗縣政府向台灣電力公司爭取經費，27日在苗栗市水源里活動中心辦理「苗栗縣勞工親子藺草編織體驗暨節能減碳宣導活動」，縣長鍾東錦偕同縣議員徐筱菁、楊明燁、苗栗市長邱鎮軍、勞青處長王浩中、產業總工會理事長麥志宏等人共同參與，計有勞工朋友及眷屬250人參加。

鍾東錦表示，感謝台灣電力公司補助縣府辦理這項活動，藉此活動推廣藺草編織傳統工藝藝術並宣導節能減碳的重要性，增進親子間的互動及情感交流，有效促進家庭和樂創造良好家庭氛圍，讓緊繃的勞工朋友紓解壓力，參與活動達到工作與休閒之間的平衡、舒解平日工作壓力，得到充分休息與紓壓之後產生更大的工作動能，提升工作效益。

活動中結合台灣電力股份有限公司辦理節電宣導活動，建立正確、安全的用電觀念，不僅能為自己節省一筆可觀的能源支出，也更能保護環境為後代子孫留下純淨的地球。

勞青處長王浩中指出，縣長上任後不斷地推動招商引資，目前列管7件專案投資案件，累積投資金額已達742.6億元的亮眼成績，並自今年起召開「苗栗縣工業聯繫會報」強化各工業區的廠商進駐，並解決生產過程的外部問題，以打造友善投資環境，引進產業帶動就業，建構科技產業及觀光發展的大縣。

鍾東錦說，勞動部公布今年1月全國勞工提繳工資行情，本縣平均提繳工資3萬9959元為全國第6名，除直轄縣市外，本縣全國排名第3名。縣府團隊也會持續為鄉親服務，讓外地奔波的苗栗子弟都能返鄉找到好的工作，在苗栗安居樂業就近照顧家人，免於舟車勞頓之苦，將苗栗打造成為最適合宜居宜遊的城市。