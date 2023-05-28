新北推動技職教育國際化，莊敬高職音樂科培育國際頂尖人才，3位學生錄取國內外音樂學校，一是西班牙籍、新二代傅沁慈申請到美國柏克萊音樂學院，另一是日本國際生佐伯隆至錄取泰國瑪西頓大學音樂學院，還有一位是美國籍、新二代尼樂傑以特殊選才錄取輔仁大學音樂系爵士音樂組。

新北市教育局表示，莊敬工家是新北市唯一設置藝術群音樂科的技術型高中，長期吸引國際學生就讀。學校也透過全國首創的特色招生、專業群科免試招生等管道，招收具藝術專長之學生，透過音樂提供適性學習機會。三位學生來自不同國家、不同的成長背景，相同的是都放對位置、肯努力，皆展現表演及音樂天賦的國際競爭力。

傅沁慈表示，父親是旅台西班牙籍音樂家，耳濡目染下，自己喜愛表演藝術及音樂唱歌，台北市國中畢業後，選擇莊敬工家音樂系。在學校擔任司儀、投入公眾事務，仍維持班上的第一名，今年大學學測英文科獲得滿級分。在師長的鼓勵下，申請上美國柏克萊音樂學院，即將投入培育無數流行樂界名人的殿堂，延續對音樂的熱情。

佐伯隆至同學表示，父親為日本人、母親為厄瓜多人，2020獨自來台修習薩克斯風，當時連一句中文都不會說，但師長與同學都會輪流以中文、英文、日文陪伴，並利用課餘時間指導學術科課業，並照顧日常生活起居。來台三年後，已能流利使用中文，也曾獲得國家音樂廳演出機會，與來自不同國家的學生互動。目前已申請到泰國瑪西頓大學音樂學院，準備開啟人生新的旅程。

尼樂傑表示，生長於台美家庭、國中就讀福營國中，母親為大學音樂系系主任，從小培養對音樂的熱情及興趣，尤其最愛爵士鼓，在學校期間勤學音樂專業，也不斷精進鼓藝，擔任爵士鼓組品牌代言人，已連續三屆獲得金鼓獎－金獎第一名。今年以特殊選才管道錄取輔仁大學音樂系爵士音樂組，希望學弟妹珍惜學校時光、設定目標，努力學習，相信你一定可以！