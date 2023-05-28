新竹縣安興國小學生施翯自幼罹患自閉症，在母親引領下接觸音樂，打擊樂、歌唱、大提琴、豎琴、長笛、爵士都難不倒他，多次在全國性比賽大放異彩，他也曾到醫院演出，用音樂撫慰病患。施翯面對逆境永不放棄的毅力和勇氣，榮獲2023年總統教育獎。

今年總統教育獎全國共推薦351人，157人進入複選，最終選出56名學生。教育局長楊郡慈表示，除了施翯，新竹縣還有竹北高中李宛軒同學獲得總統教育獎殊榮，將於今年7月7日接受總統表揚，並可獲得15萬元獎助學金。

施翯因自閉症而有典型的固著性行為，如喜愛自說自話、社交互動溝通困難、注意力容易渙散等症狀。施翯除了參加早療課程，也加入打擊樂班及兒童合唱團，用音樂輔助學習。歷經無數次辛勤練習與隊形走位模擬，在2018年與合唱團一起站上國家音樂廳舞台。

施翯在中年級時暫時改為自學，期間仍持續參加學校弦樂團，擔任低音大提琴手，並增加修習樂器種類。2020年首度參加全國心智障礙者才藝大賽，榮獲多元表演第1名、音樂表演第2名佳績。此後屢獲教育部等單位邀約，於記者會、頒獎典禮等重要場合演出。

除了音樂表現亮眼，施翯更將自閉症喜歡重複說話的特質，轉化為語言學習上的優勢，他練就了標準的發音，對話也十分流暢，讓他變得自信又開朗，在高年級時逐步回到學校共融學習。2022年底，施翯代表班級參加學校閩南語朗讀比賽及英語對話比賽，更與弦樂團同學一起參加新竹縣學生音樂比賽，獲得弦樂合奏優等。

縣長楊文科肯定施翯樂觀善良、突破身體障礙逆轉困境，用生命感動更多人，獲獎實至名歸。