台中一名男子透過交友軟體「探探」結識年僅12歲的少女，2人交往後男子3度與少女發生性行為，直到少女因腹痛被父親送急診就醫，經醫護人員詢問，少女偷嚐禁果一事才曝光。台中地院審結，依妨害性自主罪，應執行男子有期徒刑5月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，男子於2022年5月間透過交友軟體「探探」，結識未滿16歲的少女A，兩人發展成男女朋友關係後，男子於同年6月間三度與A女發生合意性交，直到7月間某日凌晨A女嚴重腹痛被父親載往急診就醫，在醫護人員詢問A女生理狀況時，A女才坦承曾發生性行為，全案曝光。

台中地院審理時，法官認為，男子明知A女年紀尚輕，處於身心及人格發展的重要階段，對兩性關係尚屬懵懂，卻未能克制自身情慾，3度與少女發生性行為，對於A女的身心造成負面影響。

法官表示，但考量男子認罪，具有悔意，事後與A女及其父親以賠償20萬元達成調解，堪認男子願意付出努力加以彌補傷害，參酌男子案發當時與A女為男女朋友，正值血氣方剛的年紀，尚屬情有可原，依犯對於14歲以上未滿16歲女子性交等3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，緩刑2年。可上訴。