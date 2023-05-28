民眾黨主席柯文哲日前來台南走訪多處行程，陪同出席行程的台南市黨部主委蔡宛秦，今天凌晨無預警在個人臉書PO文表示，6月1日起退出民眾黨，引發熱議；她也陳述，近來屢有黨內同志對她惡意中傷，用網軍力量展開毀滅式攻擊，她受不了了，因此決定退黨。

蔡宛秦甫接任民眾黨台南市黨部主委1個多月，日前宣布參選2024總統的柯文哲來台南參訪，蔡宛秦也陪同柯文哲一起跑行程，但今天凌晨卻突然在臉書寫下退黨聲明。

蔡宛秦寫道：「謝謝每一位持續中傷、誹謗的人，看得起蔡宛秦，所以我讓你們持續攻擊！」她說，自己不再辯解、不說，但這不是默認，是因為根本找不到共識溝通點。「你們（指攻擊者）成功了，你們要什麼都給你們了，用網軍的力量扭曲事實，你們真的成功了！」

她還說，「我今天異常平靜，在殯儀館跑公祭後，跑到靈堂陪家屬摺了1個半小時的蓮花金，覺得活人真的比死人可怕，言語足以殺死1個人」。但她仍祝福民眾黨與柯文哲主席2024年大選旗開得勝，至於她自己則將從6月1日起，正式退出民眾黨。

不少網友也紛紛留言，「退出山寨黨是對的，退出心更寬」、「小黨內部紛爭很正常」。蔡宛秦夫婿陳昌輝曾任台聯黨台南市黨部主委，他說，妻子接任黨部主委才1個月，但近來確實面臨很多黨內同志在網路攻訐，但他也說，自己其實是看到妻子臉書才知道這件事，「不知道該說什麼好」。

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