侯友宜被要求為前區長涉貪道歉，江怡臻：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？

民進黨發言人28日要求侯友宜為石碇區前區長李浩榕涉貪道歉，新北市議員江怡臻表示，案件已經在檢調偵辦，尊重調查，勿枉勿縱，面對任何疑似違法案件，該辦就辦，誰都一樣，不分藍綠一律平等，這也是侯友宜的態度。她也反問，賴清德有沒有為陳宗彥、陳歐珀事件道歉？

江怡臻說，賴清德愛將陳宗彥，在其擔任台南市民政局、新聞處首長時接受性招待，賴清德有沒有道歉？爐渣案、光電案遭質疑官商勾結、政商關係複雜，賴清德有沒有道歉？邱莉莉議長選舉涉賄，賴清德有沒有道歉？陳歐珀受詐團主嫌供養，賴清德有沒有道歉？

江怡臻說，曾經表示對黑金「深惡痛絕」的賴清德，面對黨員一件又一件案子，他都默不作聲，沒有道歉。針對賄選的邱莉莉只停權三年，現有接受詐騙集團供養的陳歐珀，僅以警告處分，通通輕輕放下。

江怡臻表示，公務員涉貪，就是依法辦理，決不寬貸。但也決不允許胡亂臆測新北市公務員操守，打擊公務人員士氣。江怡臻呼籲民進黨不要為護航賴清德，進行政治鬥爭，試圖轉移各界對民進黨與詐騙集團關係複雜的重大爭議。