員警上前關心，才發現男子不勝酒力睡著，後續依規定實施酒測。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日員警巡邏期間，在路口轉角見到21歲馬姓男子趴在機車上一動也不動，員警擔心有異上前關心，才發現原來是馬男睡著了，叫醒馬男時，聞到他身上散發濃厚酒味，於是實施酒測，酒測值0.59超標。馬男睡眼惺忪表示，前天晚上與友人左營區某酒吧聚會，散會後因貪圖方便騎車返家，卻不勝酒力，才選擇在路邊先小憩片刻，全案依公共危險罪逮捕送辦。

27日清晨6時30分許，新興分局前金分駐所員警巡邏行經前金區中正四路與自強一路口轉角時，發現馬男趴臥在機車上一動也不動，員警擔心馬男身體有異狀，於是上前關心詢問，微微聽到了馬男打鼾聲，才得知是馬男睡著了，隨後輕拍馬男肩膀將他喚醒。

當馬男被喚醒時，員警聞到了馬男身上散發濃濃酒味，因馬男戴著安全帽、機車又有發動的跡象，於是員警詢問是否有騎車，馬男自知闖禍，也只好向員警坦承，26日晚間10時許與友人相約到左營區某酒吧聚會，期間喝了6瓶啤酒，直到隔天清晨6時許散會，因貪圖方便，騎車返回林園區住家，後來路途中不勝酒力，才會打算在路邊先小憩片刻。

員警確認馬男酒駕後，對他實施酒測，酒測值達0.59超標，依公共危險罪現行犯逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

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