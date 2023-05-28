民進黨徵召政治評論員李正皓參選新北市永和區立法委員，引起基層反彈發起連署。李正皓今（28）日表示，質疑的聲音來自過去他和民進黨光譜不同，這次是民進黨本土派和中華民國本土派真正的合作，共同目標是把國民黨立委林德福拉下來。

李正皓說，這次是民進黨本土派第一次跟中華民國本土派真正的合作，所以民進黨內青年或基層一定會有某種反彈的聲音，這種反彈的聲音愈大，其實就代表民進黨光譜這一步跨得愈大，其實自己在永和與民進黨合作，是要一起把林德福37年的霸業打下來，這是大家共同的目標。

李正皓表示，如果真的覺得李正皓過去的光譜和民進黨不合的話，其實原本在評估上就會提出跟民進黨光譜一模一樣的人選到永和參選，可是事實上，這樣的人選到永和就是沒有可能性。自己和民進黨合作一起打仗，內部質疑或反彈的聲音，是來自於過去我們光譜的不同，他都可以諒解，希望在打仗的過程中，質疑的聲音希望可以透過溝通愈來愈小，愈來愈少。