2024立委選舉，國民黨嘉義市採取「內參」民調來「徵召」強棒參選，25日起連續3天進行民調，今公布結果，由連任6屆市議員的張秀華勝出，張秀華本人未出席聆聽結果，事後得知自己出線，除感謝市民、3位黨內同志和一路陪伴她的團隊、志工，也說她一定勇於承擔、全力以赴。

國民黨嘉市立委以「內參式」民調「徵召」強棒參選，4位參賽者分別為嘉義市政府建設處長田長沛、市議員黃思婷、陳家平和張秀華，今上午11點結果在市黨部公布，田長沛、陳家平親自到場，主委蔡明顯宣布由張秀華勝出，據了解張秀華的民調數字與3位對手有一段落差。

今上午11點結果在市黨部公布民調結果，田長沛（右一）、陳家平（左一）親自到場。（呂妍庭攝）

張秀華因有既定行程到高雄，委託哥哥張永川到場，事後記者聯繫張秀華，她表示今只是民調結果公布，仍要等中常會徵召才算正式提名完成，謝謝市民的支持和相挺，每一通電話都代表對嘉義市的期待，尤其這次訴求以團結、和諧完成內參式民調，大家都很有君子風度共同完成民調，謝謝3位黨內同志，更要謝謝志工、市民朋友陪她站路口、尋求支持，她一定會勇於承擔、全力以赴。

蔡明顯表示，今由張秀華勝出，將提報中央辦理徵召，由張秀華代表國民黨參選明年嘉義市的立委選舉，而爭取提名的同志大家也都有共識，會團結尋求選舉勝利，希望明年總統選舉的票數衝高，讓總統、立委都能開出漂亮的選票，重返執政。

張永川除代表妹妹感謝市民的選擇，也說民調是一場苦戰，感謝參選同志，大家團結，沒有內部攻擊，是一場公平內參式民調的示範，感謝內部團隊，原本團隊不求戰，既然市民選擇了我們，就不會怯戰， 有自信心會打贏明年這場選戰。

陳家平恭喜張秀華勝出，也說國民黨一定會團結一致。田長沛也說一定會團結支持張秀華，明年選舉一定要拚立委席次拚過半，拿回執政權，這是國民黨共同努力的目標。黃思婷也在臉書貼文恭喜張秀華，期待一起攜手努力翻轉嘉義。